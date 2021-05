Fisco | Zingaretti | “Buona idea di Letta | ridistribuisce ai giovani”

(Di venerdì 21 maggio 2021) ROMA – “L’di. Non si toglie all’economia, siricchezza verso i, coloro che pagheranno di più la crisi e i nostri debiti”. Così il presidente della Regione Lazio ed esponente del Pd, Nicola, a margine di un evento a Roma commentando la proposta del segretario del Pd Enricosulla dote per i 18enni da finanziare mediante la tassa di successione. L'articolo L'Opinionista.

Il premier ha più complessivamente spiegato che una riforma delnon si fa a pezzetti, perché ... Letta sta solo portando avanti un'opera iniziata confusamente con...miliardi di investimenti per la ripresa è dedicato a tarare l'assegno unico o a cambiare il... Non solo, sono chiamati a pontificare sul tema personaggi politici - da Nicolaai ministri ...La riforma fiscale non la scriveranno i partiti di questa maggioranza. Ovviamente il premier non l’ha detta così, bocciando — volutamente nello stesso tempo — la nuova patrimoniale lanciata da Enrico ...Il presidente del Consiglio ha avuto un lungo e cordiale colloquio con il leader democratico. Che insiste: "Non siamo un Paese per giovani" ...