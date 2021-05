Eventi e scadenze del 21 maggio 2021

Leggi su quifinanza

(Di venerdì 21 maggio 2021) (Teleborsa) – Giovedì 20/05/Appuntamenti:IIF Asia-Pacific Summit – Il vertice, in livestream, affronterà le questioni più urgenti del settore dei servizi finanziari (fino a venerdì 21/05/) Venerdì 21/05/Appuntamenti: Banca d’Italia – Le riserve ufficiali e la liquidità in valuta estera dell’Italia; Sistema dei pagamenti EU – Riunione dell’Eurogruppo. Partecipa Christine Lagarde EU – Riunione ECOFIN (fino a sabato 22/05/) Rating sovrano – Svizzera – Fitch pubblica la revisione del merito di credito Global Health Summit – Il vertice mondiale sulla salute è un evento speciale della presidenza italiana del G20, organizzato in collaborazione con la Commissione europea. Sarà un’opportunità per il G20 e per tutti i leader invitati per condividere le esperienze maturate nel corso della ...