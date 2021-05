Diana è stata uccisa da «una cultura di sfruttamento e pratiche immorali», ha detto suo figlio, il principe Harry (Di venerdì 21 maggio 2021) Lui e suo fratello William hanno molto criticato la BBC per la celebre intervista alla madre del 1995, che fu ottenuta con metodi ”disonesti” Leggi su ilpost (Di venerdì 21 maggio 2021) Lui e suo fratello William hanno molto criticato la BBC per la celebre intervista alla madre del 1995, che fu ottenuta con metodi ”disonesti”

Advertising

antoguerrera : “Nostra madre Diana è stata vittima della Bbc. Per colpa di quell’intervista i suoi rapporti con nostro padre Carlo… - thequeen1607 : RT @ilpost: Diana è stata uccisa da «una cultura di sfruttamento e pratiche immorali», ha detto suo figlio, il principe Harry - __irishrose : @Giorgheil Ma poi cosa metti in mezzo il razzismo quando Diana è SEMPRE stata inseguita dai paparazzi? Non ha senso. - Giorgheil : @__irishrose Sua madre è morta perché non indossava le cinture di sicurezza e perché l'autista (che aveva pure bev… - ilpost : Diana è stata uccisa da «una cultura di sfruttamento e pratiche immorali», ha detto suo figlio, il principe Harry -