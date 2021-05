Covid, studio: virus viaggia tra cervello e polmone dal nervo vago (Di venerdì 21 maggio 2021) Il coronavirus pandemico viaggia tra cervello e polmone attraverso il nervo vago. Lo ha scoperto uno studio italiano pubblicato sul ‘Journal of Neurology’, frutto di una collaborazione fra anatomopatologi, neurologi e rianimatori del Dipartimento di Scienze della salute dell’università Statale di Milano, del Centro di ricerca ‘Aldo Ravelli’ e dell’Asst Santi Paolo e Carlo del capoluogo lombardo. “La presenza del virus Sars-CoV-2 – annunciano da UniMi e ospedale dei Santi – è stata documentata non solo” nel polmone e “nelle aree cerebrali di controllo del respiro, ma anche, per la prima volta, è stato rilevato il suo percorso tra polmone e cervello lungo il nervo ... Leggi su italiasera (Di venerdì 21 maggio 2021) Il coronapandemicotraattraverso il. Lo ha scoperto unoitaliano pubblicato sul ‘Journal of Neurology’, frutto di una collaborazione fra anatomopatologi, neurologi e rianimatori del Dipartimento di Scienze della salute dell’università Statale di Milano, del Centro di ricerca ‘Aldo Ravelli’ e dell’Asst Santi Paolo e Carlo del capoluogo lombardo. “La presenza delSars-CoV-2 – annunciano da UniMi e ospedale dei Santi – è stata documentata non solo” nele “nelle aree cerebrali di controllo del respiro, ma anche, per la prima volta, è stato rilevato il suo percorso tralungo il...

Advertising

repubblica : Covid, studio italiano: virus negli occhi del 57% dei pazienti - Adnkronos : Il #coronavirus viaggia tra cervello e polmone attraverso il nervo vago: la scoperta in uno studio italiano. - istsupsan : ?? #Covid19 Online primo studio nazionale sull’impatto della vaccinazione ??. Da 35 giorni dall’inizio del ciclo vacc… - LaStatale : ???? #Covid Uno studio dei #ricercatori de @la condotto all’#OspedaleSanPaolo documenta, per la prima volta, il perco… - wireditalia : In futuro non si esclude la possibilità di rinvigorire la risposta immunitaria con un ulteriore richiamo, da aggiun… -