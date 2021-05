Covid, revocata zona rossa per due comuni della Basilicata (Di venerdì 21 maggio 2021) POTENZA - Con due giorni di anticipo rispetto alla conclusione delle restrizioni prevista per il 23 maggio, è stata revocata la zona rossa per due comuni della Basilicata: Anzi e Pietrpertosa (Potenza)... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di venerdì 21 maggio 2021) POTENZA - Con due giorni di anticipo rispetto alla conclusione delle restrizioni prevista per il 23 maggio, è statalaper due: Anzi e Pietrpertosa (Potenza)...

Ultime Notizie dalla rete : Covid revocata Covid, revocata zona rossa per due comuni della Basilicata POTENZA - Con due giorni di anticipo rispetto alla conclusione delle restrizioni prevista per il 23 maggio, è stata revocata la zona rossa per due comuni della Basilicata: Anzi e Pietrpertosa (Potenza). Lo ha disposto il presidente della Regione, Vito Bardi, con una nuova ordinanza sull'emergenza coronavirus. A ...

