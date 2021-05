Ora il giallo è il colore della speranza

Leggi su ilfoglio

(Di giovedì 20 maggio 2021). Almeno ora che ildelle regioni si è uniformato a questa tinta, come se nella tonalità si materializzasse l’attesa agognatafine del grande spavento. Vero che nella scala dei colori pandemici è il bianco che segnala il rischio minore, ma è introduzione successiva, ilc’era da prima. Essere gialli era una gran conquista, la cosa che si avvicinava di più a quella che consideriamo (o consideravamo) normalità., anche se è stato mai così, ma tant’è. Quello era prerogativa del verde. Nella colorazione del Covid, almeno in Italia, però, questonon è stato preso in considerazione, quindi nessun conflitto cromatico. Ogni epoca vede ciò che vuole nei colori, dà loro un senso e un significato, li ...