Michela Giraud di “Lol” scherza sui “non binari”. Il web s’infuria (Di giovedì 20 maggio 2021) Roma, 20 mag – Qualche giorno fa la cantante Demi Lovato si è dichiarata “non binaria” e ha chiesto che le si rivolga col pronome “loro”. Michela Giraud, comica romana nel cast della prima edizione di Lol – Chi ride è fuori ha osato fare una battuta su questa decisione e i suoi follower non l’hanno presa bene. Michela Giraud si pente della battuta Michela Giraud ha commentato il fatto scrivendo su Twitter che Demi Lovato vuole vuole che le sia dato del “loro” come il Mago Otelma. Dopo le reazioni rabbiose provocate da questa battuta invero innocente, la Giraud ha immediatamente fatto retro marcia e cancellato il tweet. “Ciao a tutti mai mi sarebbe passato per la mente di doverlo fare ma cancello il tweet, a maggior ragione del fatto che è in uscita un ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 20 maggio 2021) Roma, 20 mag – Qualche giorno fa la cantante Demi Lovato si è dichiarata “nona” e ha chiesto che le si rivolga col pronome “loro”., comica romana nel cast della prima edizione di Lol – Chi ride è fuori ha osato fare una battuta su questa decisione e i suoi follower non l’hanno presa bene.si pente della battutaha commentato il fatto scrivendo su Twitter che Demi Lovato vuole vuole che le sia dato del “loro” come il Mago Otelma. Dopo le reazioni rabbiose provocate da questa battuta invero innocente, laha immediatamente fatto retro marcia e cancellato il tweet. “Ciao a tutti mai mi sarebbe passato per la mente di doverlo fare ma cancello il tweet, a maggior ragione del fatto che è in uscita un ...

Advertising

SecolodItalia1 : Michela Giraud messa alla gogna per una battuta su Demi Lovato. Lei cancella il tweet e si scusa… - Mikepub1 : RT @IlPrimatoN: Lol, chi ride (del mondo Lgbt) è fuori - FrancescoPonzin : RT @drag_on_air: Esattamente per questo sparare a zero su Michela Giraud è un problema: perché si crea l'ecosistema perfetto per questa gen… - Alessandro_Amad : RT @IlPrimatoN: Lol, chi ride (del mondo Lgbt) è fuori - rosaroccaforte : RT @IlPrimatoN: Lol, chi ride (del mondo Lgbt) è fuori -