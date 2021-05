Ludovico Tersigni scopre di essere il conduttore di X Factor | ecco in che modo – VIDEO

(Di giovedì 20 maggio 2021) E’ ufficiale:è il nuovodi X2021 e loin unbizzarro, scoppiando in lacrime dall’emozione durante un “finto” provino organizzato dalla produzione del talent show.inbizzarro diildi XSarà un compito difficile quello di. Il... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

XFactor_Italia : La prima busta non si scorda mai ?? Benvenuto a #XF2021 Ludovico Tersigni! @SkyItalia @NOWTV_It - XFactor_Italia : Bella zì! Ludovico Tersigni è il nuovo conduttore di #XF2021 @SkyItalia @NOWTV_It - SkyItalia : Ora possiamo ufficialmente dirvelo: il nuovo conduttore di @XFactor_Italia sarà Ludovico Tersigni! ?? #XF2021 - infoitcultura : Ludovico Tersigni è il conduttore di X Factor 2021. VIDEO - infoitcultura : Ludovico Tersigni è il nuovo conduttore di X Factor 2021 -

Ultime Notizie dalla rete : Ludovico Tersigni

Se ti stai chiedendo chi è il nuovo presentatore di X Factor Italia , sappi che l'edizione 2021 sarà condotta dall'attore. Ecco la conferma ufficiale e la prima intervista. Dopo l'addio al programma di Alessandro Cattelan , storico conduttore di X Factor Italia al timone per ben 10 edizioni, era tanta ...Leggi anche >>> X Factor,in lacrime: il VIDEO della notizia inaspettata San Giovanni, vesto il rosa ecco perché... La confessioneCon un tweet Sky ha confermato l'indiscrezione trapelata nei giorni scorsi: l'attore è alla sua prima esperienza in televisione ...la prima volta in cui abbiamo avuto modo di conoscere Ludovico Tersigni risale al 2014, quando recitò nel film diretto da suo ...