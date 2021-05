LIVE Giro d’Italia 2021, DIRETTA: Nibali attacca in discesa! Magrini: “Una forzatura” (Di giovedì 20 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA FAGIANATA DI RICCARDO Magrini: “L’ATTACCO DI Nibali UNA forzatura, MA STA BENE” CLASSIFICA GENERALE Giro d’Italia 2021 L’URLO DI VINCENZO Nibali: 7” PER GRIDARE CHE IL Giro d’Italia NON E’ FINITO LA CRONACA DELLA TAPPA DI OGGI: Nibali GUADAGNA 7? L’ORDINE D’ARRIVO DELLA TAPPA DI OGGI L’ATTACCO DI COPPIA DI Nibali E CICCONI, IL CORAGGIO DI PROVARCI TUTTE LE CLASSIFICHE DEL Giro d’Italia VIDEO DELL’ATTACCO DI VINCENZO Nibali 17.43 Grazie per averci seguito, ma rimanete su OA Sport. Troverete cronaca, classifiche, dichiarazioni, video, analisi, pagelle, approfondimenti, la ... Leggi su oasport (Di giovedì 20 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA FAGIANATA DI RICCARDO: “L’ATTACCO DIUNA, MA STA BENE” CLASSIFICA GENERALEL’URLO DI VINCENZO: 7” PER GRIDARE CHE ILNON E’ FINITO LA CRONACA DELLA TAPPA DI OGGI:GUADAGNA 7? L’ORDINE D’ARRIVO DELLA TAPPA DI OGGI L’ATTACCO DI COPPIA DIE CICCONI, IL CORAGGIO DI PROVARCI TUTTE LE CLASSIFICHE DELVIDEO DELL’ATTACCO DI VINCENZO17.43 Grazie per averci seguito, ma rimanete su OA Sport. Troverete cronaca, classifiche, dichiarazioni, video, analisi, pagelle, approfondimenti, la ...

giroditalia : ?? Giro - Stage 1?1? ?? Castiglion del Bosco - km 116 ?? Brunello di Montalcino Wine Stage ????? Breakaway ?? 9'19' >… - SamueleBersani : Dopo l’anno buio che abbiamo vissuto sono emozionato e “sorpreso” anche io di poter annunciare per questa estate un… - giroditalia : ?? Giro d'Italia 2021 - Stage 6? ?? Gualdo - km 86 ?????????? @maedergino, @matmohoric, @BaukeMollema, @geoffbouche,… - GpCIC : RT @SamueleBersani: Dopo l’anno buio che abbiamo vissuto sono emozionato e “sorpreso” anche io di poter annunciare per questa estate una se… - CinnyCinzia : RT @Spettakolo_mag: Da luglio @RengaOfficial tornerà live con Acoustic Trio – Estate 2021. Una serie di concerti in giro per l’Italia, in a… -