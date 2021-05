Inter Oaktree, ufficiale il finanziamento: il comunicato (Di giovedì 20 maggio 2021) L’accordo tra Inter e Oaktree è ora ufficiale. L’annuncio arriva tramite una nota Inter all’Ansa, dove vengono dati i dettagli dell’operazione Era ormai nell’aria e, da ieri, era chiaro quanto Inter e Oaktree fossero a un passo dalla firma. Mancavano solamente i dettagli e si cercava il momento strategico giusto per annunciare il tutto. Ora è arrivato e l’Inter, attraverso una nota ufficiale all’Ansa, ha annunciato l’accordo con il fondo americano, questa la nota del club: «Inter, a seguito di un processo di due diligence e con una comune visione a lungo termine del progetto, è stata finalizzata oggi un’operazione di finanziamento a livello di azionariato con fondi gestiti da Oaktree Capital ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 20 maggio 2021) L’accordo traè ora. L’annuncio arriva tramite una notaall’Ansa, dove vengono dati i dettagli dell’operazione Era ormai nell’aria e, da ieri, era chiaro quantofossero a un passo dalla firma. Mancavano solamente i dettagli e si cercava il momento strategico giusto per annunciare il tutto. Ora è arrivato e l’, attraverso una notaall’Ansa, ha annunciato l’accordo con il fondo americano, questa la nota del club: «, a seguito di un processo di due diligence e con una comune visione a lungo termine del progetto, è stata finalizzata oggi un’operazione dia livello di azionariato con fondi gestiti daCapital ...

