Gemma Galgani balla il Can Can ad Uomini e donne | clamore in studio | l’incredibile reazione dei presenti

(Di giovedì 20 maggio 2021)il Can Can in, ad, ladeiè scoppiettante. Anche oggi, 20 maggio, è andata in onda la puntata di, un programma dove i protagonisti si incontrano e si corteggiano, per cercare di uscire dallocon l’anima gemella. Dal lunedì al venerdì, L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Gemma Galgani

Nella Puntata di Uomini e Donne le dame del parterre femminile del Trono Over si sono sfidate in una nuova sfilata , dal tema 'Seducente come un sogno d'estate'. La passerella diha fatto discutere molto, infiammando Tina Cipollari che non sopporta le esibizioni della torinese. Nicola Vivarelli si espone per difenderee si ritrova in una discussione accesa ..., UOMINI E DONNE/ Lite con Tina Cipollari: "Sono disgustata..." Isabella Ricci, rivalità con? Isabella Ricci è una delle nuove beniamine del pubblico di Uomini e Donne . La ...La stagione di Uomini e Donne volge al termine e tra le dame del parterre del trono Over spicca la figura di Isabella Ricci, la nuova protagonista del dating ...Si accende un violento scontro nel corso della puntata di oggi, tra insinuazioni e accuse; la padrona di casa interviene ...