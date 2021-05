Chirurgia dell’anca, numeri in crescita all’ASST Gaetano Pini-CTO grazie a procedure all’avanguardia e un’equipe specializzata (Di venerdì 21 maggio 2021) Milano, 20 maggio 2021 – Sono aumentati in numero e complessità gli interventi all’anca eseguiti dell’Unità operativa complessa di Chirurgia di Anca Displasica dell’ASST Gaetano Pini-CTO di Milano che a maggio del 2020 ha ampliato e migliorato la squadra con l’arrivo dello specialista dott. Filippo Randelli, esperto di Traumatologia e Chirurgia dell’anca. “La Chirurgia dell’anca rappresenta un tema di grande avanguardia per l’Ortopedia. La nostra ASST è da sempre punto di riferimento per la cittadinanza di Milano e per tutto il Paese. L’acquisizione del dott. Filippo Randelli rafforza e qualifica ulteriormente il nostro Ospedale proiettandoci verso nuovi scenari di sviluppo e verso il futuro”, commenta la dott.ssa Paola Giuliani, Direttore Sanitario dell’ASST ... Leggi su cityroma (Di venerdì 21 maggio 2021) Milano, 20 maggio 2021 – Sono aumentati in numero e complessità gli interventi all’anca eseguiti dell’Unità operativa complessa didi Anca Displasica dell’ASST-CTO di Milano che a maggio del 2020 ha ampliato e migliorato la squadra con l’arrivo dello specialista dott. Filippo Randelli, esperto di Traumatologia e. “Larappresenta un tema di grande avanguardia per l’Ortopedia. La nostra ASST è da sempre punto di riferimento per la cittadinanza di Milano e per tutto il Paese. L’acquisizione del dott. Filippo Randelli rafforza e qualifica ulteriormente il nostro Ospedale proiettandoci verso nuovi scenari di sviluppo e verso il futuro”, commenta la dott.ssa Paola Giuliani, Direttore Sanitario dell’ASST ...

