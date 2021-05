Venerato | “De Laurentiis ha ufficialmente chiesto ad Allegri di allenare il Napoli”

Leggi su spazionapoli

(Di mercoledì 19 maggio 2021) Ciro, noto esperto di calcio mercato, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kissnel corso della trasmissione “Radio Goal”. Ecco quanto evidenziato: “Nessuno più di me stima Gattuso, ma ad oggi non mi arrivano notizie positive in merito alla permanenza di Gattuso. Ad oggi tutto ciò che so mi porta lontano da questa soluzione, Dehaaddiil. Si è parlato un po’ di tutti i temi anche con Spalletti, un mese fa c’è stata una lunga telefonata con Galtier. Il presidente ha avviato un casting molto importante per sostituire il tecnico calabrese”.