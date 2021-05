Un cuore 'nuovo' a 100 anni, sognando le gite in montagna con le amiche (Di mercoledì 19 maggio 2021) AGI - Per operarla di nuovo al cuore, alla soglia dei 100 anni compiuti in questi giorni, è stata usata una tecnica innovativa che permette la sostituzione della valvola aortica senza ricorrere alla chirurgia tradizionale: solo una lieve sedazione generale, nei pazienti che sono già stati sottoposti ad un impianto valvolare. Così nonna Giulia, che vive nella provincia di Ravenna, ha potuto riprende in mano la sua vita: una vita piena e felice, con una incredibile voglia di vivere nonostante l'età e gli inevitabili acciacchi, con un cuore 'nuovo'. “Nonna Giulia soffriva di una patologia della valvola aortica – racconta il dott. Fausto Castriota, Coordinatore dell'Unità Operativa di Emodinamica e Cardiologia Interventistica presso Maria Cecilia Hospital, dove sono stati eseguiti i due interventi –. Nel caso di pazienti ... Leggi su agi (Di mercoledì 19 maggio 2021) AGI - Per operarla dial cuore, alla soglia dei 100compiuti in questi giorni, è stata usata una tecnica innovativa che permette la sostituzione della valvola aortica senza ricorrere alla chirurgia tradizionale: solo una lieve sedazione generale, nei pazienti che sono già stati sottoposti ad un impianto valvolare. Così nonna Giulia, che vive nella provincia di Ravenna, ha potuto riprende in mano la sua vita: una vita piena e felice, con una incredibile voglia di vivere nonostante l'età e gli inevitabili acciacchi, con un cuore ''. “Nonna Giulia soffriva di una patologia della valvola aortica – racconta il dott. Fausto Castriota, Coordinatore dell'Unità Operativa di Emodinamica e Cardiologia Interventistica presso Maria Cecilia Hospital, dove sono stati eseguiti i due interventi –. Nel caso di pazienti ...

