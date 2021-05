Serie A VPL, ancora un successo per Evolute Gaming. Sytex Immortals scavalca Real Supremacy (Di mercoledì 19 maggio 2021) Anche ieri grandi emozioni nelle gare della Virtual Pro League della eSerieA 2021. Su PS il vantaggio della capolista Evolute Gaming su Oldschool resta ancora enorme: il +14 sembra davvero incolmabile per la compagine esports che insegue. Nel ventiduesimo turno, Evolute Gaming ha spazzato via anche Madhouse Overpowered, rifilando un sonoro 5-0 e mantenendo così invariato il suo distacco da Oldschool. Dopo il ko nel turno precedente, i secondi classificati sono tornati alla vittoria contro il fanalino di coda PRC Hooligans, anche se lo striminzito 1-0 non sembra aver fatto sparire le difficoltà palesate in questi ultimi turni. Corona Esports mantiene il suo terzo posto grazie al successo contro i R3D Galacticos (2-1): con questi tre punti Corona Esports sale a 40, ... Leggi su esports247 (Di mercoledì 19 maggio 2021) Anche ieri grandi emozioni nelle gare della Virtual Pro League della eA 2021. Su PS il vantaggio della capolistasu Oldschool restaenorme: il +14 sembra davvero incolmabile per la compagine esports che insegue. Nel ventiduesimo turno,ha spazzato via anche Madhouse Overpowered, rifilando un sonoro 5-0 e mantenendo così invariato il suo distacco da Oldschool. Dopo il ko nel turno precedente, i secondi classificati sono tornati alla vittoria contro il fanalino di coda PRC Hooligans, anche se lo striminzito 1-0 non sembra aver fatto sparire le difficoltà palesate in questi ultimi turni. Corona Esports mantiene il suo terzo posto grazie alcontro i R3D Galacticos (2-1): con questi tre punti Corona Esports sale a 40, ...

Ultime Notizie dalla rete : Serie VPL Impresa Carrarese eSports, battuto il Galatasaray Ricordiamo che Carrarese eSports , dopo aver terminato le stagioni nazionali di Serie C VPG e VPL, da poco meno di un mese è sta competendo in VPG Europa , un'enorme piattaforma che non ha confini ...

Carrarese eSports, in Coppa europea contro il Galatasaray ...il doppio confronto di lunedì scorso contro PuMaS valevole per la semifinale playoff per la Serie B ...eSports che si è classificata alle finali in entrambe le competizioni disputate (VPG e VPL), ...

