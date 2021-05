Roma: M5s, ‘nostra solidarietà a Calabrese’ (Di mercoledì 19 maggio 2021) Roma, 19 mag. (Adnkronos) – “Quanto accaduto quest’oggi davanti al Campidoglio nel corso di una manifestazione di protesta da parte di un ristretto numero di operatori taxi è francamente inaccettabile. Alcuni manifestanti avrebbero insultato pesantemente e addirittura spintonato il vicesindaco di Roma Capitale, Pietro Calabrese. La protesta è sempre legittima, ma mai quando sfocia nella violenza. A Pietro Calabrese va la nostra massima solidarietà e l’invito ad andare avanti col proprio lavoro andando oltre queste misere intimidazioni”. Così i deputati, i senatori e gli europarlamentari Romani del MoVimento 5 Stelle. L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di mercoledì 19 maggio 2021), 19 mag. (Adnkronos) – “Quanto accaduto quest’oggi davanti al Campidoglio nel corso di una manifestazione di protesta da parte di un ristretto numero di operatori taxi è francamente inaccettabile. Alcuni manifestanti avrebbero insultato pesantemente e addirittura spintonato il vicesindaco diCapitale, Pietro Calabrese. La protesta è sempre legittima, ma mai quando sfocia nella violenza. A Pietro Calabrese va la nostra massimae l’invito ad andare avanti col proprio lavoro andando oltre queste misere intimidazioni”. Così i deputati, i senatori e gli europarlamentarini del MoVimento 5 Stelle. L'articolo CalcioWeb.

Advertising

FMCastaldo : Condivido totalmente le parole della nostra @virginiaraggi poco fa su #La7! Per il #M5S vengono sempre prima i citt… - diMartedi : #Raggi su #Roma: 'Conte mi sostiene come candidata M5S, lavoro sui temi cittadini e della città. I miei avversari s… - Ori254 : RT @diMartedi: #Raggi su #Roma: 'Conte mi sostiene come candidata M5S, lavoro sui temi cittadini e della città. I miei avversari si lancian… - TV7Benevento : Roma: M5s, 'nostra solidarietà a Calabrese'... - MIBrutus : RT @507172dd3828437: @salviamoroma @RiprendRoma @paolorm2012 @GiusTW @FalvoGianluca Le piste de roma @virginiaraggi @campidoglioPD @Mov5Ste… -