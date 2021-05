Oroscopo Ariete, domani 20 maggio: amore, lavoro e fortuna (Di mercoledì 19 maggio 2021) Cosa prevede il tuo Oroscopo per la giornata del 20 maggio? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno dell’Ariete. Carissimi Ariete, la giornata di giovedì sembra volervi ancora regalare l’influsso della Luna, che ormai però è piuttosto ridotto e quasi ininfluente. Tuttavia, qualche influsso interessante vi sarà garantito dai buoni Mercurio, Sole e Marte, tutti e tre molto forti nella vostra orbita! Il vostro livello di energie è alle stelle, assieme anche ad una notevole voglia di divertirvi che vi permetterà di trascorrere una serata davvero piacevole! I transiti accentuano anche le buone idee che affollano la ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 19 maggio 2021) Cosa prevede il tuoper la giornata del 20? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno dell’. Carissimi, la giornata di giovedì sembra volervi ancora regalare l’influsso della Luna, che ormai però è piuttosto ridotto e quasi ininfluente. Tuttavia, qualche influsso interessante vi sarà garantito dai buoni Mercurio, Sole e Marte, tutti e tre molto forti nella vostra orbita! Il vostro livello di energie è alle stelle, assieme anche ad una notevole voglia di divertirvi che vi permetterà di trascorrere una serata davvero piacevole! I transiti accentuano anche le buone idee che affollano la ...

