Mr Wrong anticipazioni | OZGUR prende le “difese” di EZGI con SONER

Tra i protagonisti di Mr Wrong – Lezioni d'Amore ci sarà anche SONER Seçkin (Taygun Sungar), ossia l'ex fidanzato di EZGI Inal (Ozge Gurel), la protagonista della nuova soap turca in partenza lunedì 31 maggio 2021 alle 14.45. Leggi anche: Mr Wrong anticipazioni: OZAN DINCER, il migliore amico di OZGUR Anche se la relazione tra i due si interromperà fin dal primo episodio, ovvero dal momento in cui la ragazza troverà l'uomo in compagnia della sua amante, SONER continuerà ad essere una costante nella vita di EZGI, cosa che in una determinata giornata porterà l'aitante ristoratore OZGUR Atasoy (Can Yaman) a fingersi il nuovo compagno della donna.

