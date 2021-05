MONSIGNOR VIGANÒ UN GRANDE DISCORSO E UN MESSAGGIO DI SPERANZA

Leggi su cityroma

(Di mercoledì 19 maggio 2021) Ieri sera 18 Maggio,Vigano’ ha tenuto unper il Convegno della Confederazione dei Triarii, fondata da un gruppo di persone legate alla Tradizione cattolica e italiana e strumento di aggregazione politica (ma non partitica), culturale e formativa, finalizzata alla valorizzazione e la difesa della Fede. In questo illuminantevero Apostolo Cristiano in una Chiesa ormai corrotta e perduta, riassume la situazione in cui tutta l’Umanità verte ormai da tempo immemore, con parole chiare, forti e piene diper il futuro : “ Vi incoraggio a non indietreggiare e a non disarmare in questa battaglia micidiale che siamo tutti chiamati a combattere in quest’ora funesta della Storia, come mai nel passato. «Attingete forza nel Signore e nel vigore della sua potenza. ...