L’architettura diventa arte con Scarpa in Sudafrica

Leggi su periodicodaily

(Di mercoledì 19 maggio 2021) L’architetto Henri Comrie ha progettato un’abitazione per Dané Erwee, maestro fiorista e paesaggista, e il suo compagno Chris Willemse all’interno della natura selvaggia incosì pdi un insieme di capolavori tra natura ecubista e moderna in nome di Carloha un posto nell’? L’architetto Henri dichiara per