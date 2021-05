La Corte Suprema canadese non sta valutando una causa per crimini contro l’umanità per le misure anti-Covid (Di mercoledì 19 maggio 2021) Il 18 maggio 2021 è stata pubblicata su Facebook un’immagine che mostra un documento di un tribunale canadese accompagnato dal commento (in francese) «La Corte Suprema del Canada ha accettato la causa per crimini contro l’umanità presentata dal Dr Reiner Fuellmich, RF Kennedy jnr e Dalores Cahill». Il documento intero è disponibile online e si tratta di una class action per i supposti danni dovuti, secondo la causa, alla «adozione delle linee guida internazionali e raccomandazioni dell’Organizzazione Mondiale della Sanità» relative al contenimento della pandemia da Covid-19. La lista di persone e enti contro cui è rivolta la causa legale, visibile nell’immagine, include tra gli altri Papa Francesco, la ... Leggi su facta.news (Di mercoledì 19 maggio 2021) Il 18 maggio 2021 è stata pubblicata su Facebook un’immagine che mostra un documento di un tribunaleaccompagnato dal commento (in francese) «Ladel Canada ha accettato laperpresentata dal Dr Reiner Fuellmich, RF Kennedy jnr e Dalores Cahill». Il documento intero è disponibile online e si tratta di una class action per i supposti danni dovuti, secondo la, alla «adozione delle linee guida internazionali e raccomandazioni dell’Organizzazione Mondiale della Sanità» relative al contenimento della pandemia da-19. La lista di persone e enticui è rivolta lalegale, visibile nell’immagine, include tra gli altri Papa Francesco, la ...

Advertising

Roma : #BuongiornoRoma Credit: - AncoraFischia : #USA, l’#aborto alla Corte Suprema - ildiramm : Addebito della separazione a causa dell’abbandono del tetto coniugale. Pronuncia della Suprema Corte. - fernand36604169 : RT @fernand36604169: @GiorgiaMeloni Meloni e Salvini si devono adoperare per Fare ricorso alla suprema corte , per tutelare la guardia cost… - fernand36604169 : @GiorgiaMeloni Meloni e Salvini si devono adoperare per Fare ricorso alla suprema corte , per tutelare la guardia costiera! -