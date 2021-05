“Ho abusato della piccola Sharon | poi l’ho picchiata fino a ucciderla”

(Di mercoledì 19 maggio 2021) Al magone per la morte, si aggiunge inevitabilmente quel senso di ribrezzo per la confessione di Gabriel Robert Marincat che ha raccontato agli inquirenti gli attimi precedenti e successivi all’uccisionebambina di soli 18 mesi. L’ex compagnomadrebambina, deceduta lo scorso 11 gennaio a Cabiate (in provincia di Como) hadi lei prima di colpirla ripetutamente, provocandone la morte. La confessione è arrivata dopo che gli investigatori avevano stretto il cerchio intorno al 25enne che, all’inizio, aveva parlato di un incidente domestico. Robert Marincat ha confessato gli abusi e l’omicidioOra ci sarà il processo, ma quel che Gabriel Robert Marincat ha ...

repubblica : Omicidio della piccola Sharon, l'ex compagno della madre confessa: 'Ho abusato di lei e l'ho picchiata fino a uccid… - fattoquotidiano : A 4 MESI DALL'OMICIDIO, 25ENNE CONFESSA 'Ho abusato della bimba e l'ho picchiata fino a ucciderla' - Frankf1842 : RT @fattoquotidiano: A 4 MESI DALL'OMICIDIO, 25ENNE CONFESSA 'Ho abusato della bimba e l'ho picchiata fino a ucciderla' - Sfn1974 : Omicidio di Sharon, la bimba di 18 mesi di Como, l'ex compagno della mamma confessa: «Ho abusato di lei e poi l'ho… - alessiatrev : Ma te pensa... Non leggo della nazionalità... Pare sia romeno ?? ma la diversità è ricchezza! Razzisti! -

... 25enne ex compagnomadre di Sharon, la bimba di 18 mesi morta a gennaio in un appartamento di Cabiate (Como), ha deciso di confessare l'omicidiopiccola. 'Sì, hodi lei. Poi l'ho ......in carcere per violenza sessuale di gruppo Il 47enne è stato condannato a tre anni per aver... nel 2012, i carabinieri del Ris di Parma inviarono alcuni reperti trovati sul luogoviolenza ...Una tesi smentita dall’esame autoptico effettuato sul corpo della piccola, che ha rivelato la violenza sessuale ... ha ammesso le sue responsabilità: “Sì, ho abusato di lei e poi l’ho picchiata fino ...L’amministratore delegato dell’istituto: " È tempo di pensare che il credito non è solo una questione quantitativa, ma è ...