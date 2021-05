“Devo smaltire”: la confessione della Lecciso sui chili presi post covid (Di mercoledì 19 maggio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Loredana Lecciso ha fatto una confessione che in pochi si sarebbero aspettati: la donna è ingrassata? Le sue parole Loredana Lecciso è sempre e comunque sotto la luce dei riflettori e della ribalta. D’altronde il suo matrimonio con Albano, nonostante sia finito da un po’ di tempo, le ha dato quella notorietà e quel successo Leggi su youmovies (Di mercoledì 19 maggio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Loredanaha fatto unache in pochi si sarebbero aspettati: la donna è ingrassata? Le sue parole Loredanaè sempre e comunque sotto la luce dei riflettori eribalta. D’altronde il suo matrimonio con Albano, nonostante sia finito da un po’ di tempo, le ha dato quella notorietà e quel successo

Advertising

monelloevoluto : @FijEma @EmaPartenopeo @TolliVincenzo @sscnapoli Presidiare i campi della terra dei fuochi? Dove centinaia di camio… - testadalghette : @_britishsoul_ fantasy, ma devo decidere tra quelli in libreria per smaltire cose - heyp4ola : devo smaltire la dr0ga - 0LTR3 : @harosxx devo smaltire la vasca di gelato - MiriamM70647964 : RT @Leonard48598239: @ILoveFlowers68 No, sto troppo tempo qui e devo smaltire la sofferenza per un amore finita, ma anche dopo credo che su… -

Ultime Notizie dalla rete : Devo smaltire Paolo Fox, Oroscopo del giorno di mercoledì 19 maggio 2021 Oroscopo Paolo Fox Toro Senti che c'é ancora un po' di collera da smaltire! Bisogna capire cosa é ... perché é una giornata che porta qualche vantaggio in più , anche se devo dire sinceramente che ...

Pieve di Teco, ripuliti i boschi lungo l'antica Via del Sale ...devo evidenziare la quantità impressionante di rifiuti asportata: al giorno d'oggi è inconcepibile vedere che in molti vanno a gettarli nel cuore del nostro entroterra. Gli strumenti per smaltire ...

Terremoto: ordinanza speciale, al via ricostruzione Camerino - Sisma & Ricostruzione Agenzia ANSA “All Black”: rifiuti smaltiti illegalmente, arrestato anche 76enne di Cosenza Gli arresti eseguiti nelle province di Lecce, Taranto, Brindisi, Palermo, Cosenza, Reggio Calabria, Salerno, Napoli e Caserta ...

Oroscopo Paolo Fox Toro Senti che c'é ancora un po' di collera da! Bisogna capire cosa é ... perché é una giornata che porta qualche vantaggio in più , anche sedire sinceramente che ......evidenziare la quantità impressionante di rifiuti asportata: al giorno d'oggi è inconcepibile vedere che in molti vanno a gettarli nel cuore del nostro entroterra. Gli strumenti per...Gli arresti eseguiti nelle province di Lecce, Taranto, Brindisi, Palermo, Cosenza, Reggio Calabria, Salerno, Napoli e Caserta ...