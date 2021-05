Covid in Campania, in leggero calo la curva dei contagi; 634 casi, 19 morti (Di mercoledì 19 maggio 2021) Sono 634, di cui 167 sintomatici, i nuovi positivi al Covid 19 nelle ultime 24 ore in Campania, su 14.637 test molecolari eseguiti. Il tasso di incidenza, calcolato senza tenere conto dei tamponi... Leggi su ilmattino (Di mercoledì 19 maggio 2021) Sono 634, di cui 167 sintomatici, i nuovi positivi al19 nelle ultime 24 ore in, su 14.637 test molecolari eseguiti. Il tasso di incidenza, calcolato senza tenere conto dei tamponi...

Advertising

CampolongoHospi : RT @VincenzoDeLuca: ??#COVID19, BOLLETTINO #VACCINAZIONI DEL 19 MAGGIO 2021 (ORE 12) Ecco l’aggiornamento?? - CampolongoHospi : RT @VincenzoDeLuca: ??#COVID19, IL BOLLETTINO ORDINARIO DELL'UNITÀ DI CRISI DELLA REGIONE CAMPANIA (19 maggio 2021) Ecco l’aggiornamento??… - InfoCilentoWeb : Covid, tasso di positività in Campania al 4,3% - neifatti : Covid in Campania, 634 nuovi positivi - mattinodinapoli : Covid in Campania, in leggero calo la curva dei contagi; 634 casi, 19 morti -