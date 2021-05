Classifica Jannik Sinner, proiezioni ranking ATP Lione: l’azzurro vicinissimo a Raonic. E se vince ancora… (Di mercoledì 19 maggio 2021) Dopo la vittoria odierna nel primo turno dell’ATP 250 di Lione 2021, Jannik Sinner non si ferma nel ranking e resta a quota 2500, virtualmente al 17° posto. Tale posizione potrebbe comunque variare nei prossimi giorni a seconda degli sviluppi del torneo transalpino e di quello elvetico di Ginevra. Jannik Sinner lunedì 17 maggio, era già 17° con 2500 punti, e sapeva già che per migliorare lunedì 24 avrebbe dovuto fare meglio dei 35 punti conquistati nell’ottobre 2019 con la semifinale del Challenger di Mouilleron le Captif. Questi punti infatti verrebbero altrimenti scartati ad ottobre 2021. Il secondo turno raggiunto a Lione però gli ha riconsegnato 20 punti virtuali, permettendogli di tornare a riguadagnare dalla prossima vittoria. In caso di ulteriore successo negli ... Leggi su oasport (Di mercoledì 19 maggio 2021) Dopo la vittoria odierna nel primo turno dell’ATP 250 di2021,non si ferma nele resta a quota 2500, virtualmente al 17° posto. Tale posizione potrebbe comunque variare nei prossimi giorni a seconda degli sviluppi del torneo transalpino e di quello elvetico di Ginevra.lunedì 17 maggio, era già 17° con 2500 punti, e sapeva già che per migliorare lunedì 24 avrebbe dovuto fare meglio dei 35 punti conquistati nell’ottobre 2019 con la semifinale del Challenger di Mouilleron le Captif. Questi punti infatti verrebbero altrimenti scartati ad ottobre 2021. Il secondo turno raggiunto aperò gli ha riconsegnato 20 punti virtuali, permettendogli di tornare a riguadagnare dalla prossima vittoria. In caso di ulteriore successo negli ...

