“Ci siamo”. Imma Battaglia, tutto già pronto. L’annuncio arriva a due anni dal matrimonio con Eva Grimaldi (Di mercoledì 19 maggio 2021) Imma Battaglia ed Eva Grimaldi festeggiano due anni di matrimonio. La loro storia ha fatto emozionare tutti e di recente sono state ospiti di Mara Venier a Domenica In e hanno parlato della loro relazione. Il loro amore inizia quasi per caso e con un incontro che non faceva prevedere l’inizio di una storia d’amore. Eva rivela un inedito particolare del loro primo incontro: “Quando ero sposata, dopo due anni di matrimonio, sono andata al gay village e ho notato subito la sua bellezza. Dopo è successa una cosa strana, mentre mio marito mi accarezzava io pensavo a Imma”. Il corteggiamento più serrato è stato quello di Eva Grimaldi, che ha provato a conquistare sua moglie in ogni modo: “Sono stata io a chiedere il primo bacio, perché lei ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 19 maggio 2021)ed Evafesteggiano duedi. La loro storia ha fatto emozionare tutti e di recente sono state ospiti di Mara Venier a Domenica In e hanno parlato della loro relazione. Il loro amore inizia quasi per caso e con un incontro che non faceva prevedere l’inizio di una storia d’amore. Eva rivela un inedito particolare del loro primo incontro: “Quando ero sposata, dopo duedi, sono andata al gay village e ho notato subito la sua bellezza. Dopo è successa una cosa strana, mentre mio marito mi accarezzava io pensavo a”. Il corteggiamento più serrato è stato quello di Eva, che ha provato a conquistare sua moglie in ogni modo: “Sono stata io a chiedere il primo bacio, perché lei ...

angy_imma : RT @BettaZ02: 1.Siamo in pandemia che cazzo gli dai il 5 e perché vi ammassate così 2.Per manifestare l'amore a un cantante c'è bisogno di… - angy_imma : @xlawley02 Si si Però almeno realizzare che siamo in una pandemia mondiale ancora direi che sia il minimo sindacale richiesto - angy_imma : RT @WittyTV: Oggi siamo con Sangiovanni per il suo firmacopie a Roma e… In questi giorni ci sarà una bellissima sorpresa per tutti voi, con… - nontenefare : @tananaglio Non so se siamo pronti per Donna Imma Sec te ci accettano? - angy_imma : RT @isastafuori: ?? raga vi prego non fate la cessata di abbassarvi la mascherina per farvi le foto anche se lo vedete fuori, per favore ce… -