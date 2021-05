Cairo-Immobile, ora la Lazio fa sul serio (Di mercoledì 19 maggio 2021) Con una nota ufficiale, il portavoce della Lazio fa sapere che, dopo le accuse di Cairo, tutelerà in tutte le sedi il capitano Immobile e la società La Lazio si tutelerà in tutte le sedi dopo le accuse ricevute al termine della sfida contro il Torino, gara che si è conclusa sul punteggio di zero Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di mercoledì 19 maggio 2021) Con una nota ufficiale, il portavoce dellafa sapere che, dopo le accuse di, tutelerà in tutte le sedi il capitanoe la società Lasi tutelerà in tutte le sedi dopo le accuse ricevute al termine della sfida contro il Torino, gara che si è conclusa sul punteggio di zero Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

pisto_gol : In #LazioTorino l’arbitro Fabbri ha annullato alla Lazio un gol regolare e negato un rigore-Bremer su Muriqi. A fi… - capuanogio : #Immobile alzo zero su #Cairo alla fine di #LazioTorino - ZZiliani : Ricapitolando: #Cairo a fine partita accusa #Immobile di aver giocato mettendoci impegno e poichè Immobile lo racco… - tutticonvocati : ???#Cairo: 'Stimo molto #Immobile, gli sono affezionato, mi è spiaciuto quando è andato via la seconda volta senza d… - TorinoFCFeed : Cairo: 'A Immobile voglio bene, per me è finita qui'. Ma la Lazio non ci sta -