Bonucci, pressioni su altri giocatori? Ci sarebbe audio di Kulusevski (Di mercoledì 19 maggio 2021) Roma, 19 mag – Leonardo Bonucci nella bufera e spunta Kulusevski. La Figc pare stia indagando sul difensore della Juventus. Come mai? Perché secondo l’Aiacs (Associazione Italiana Agenti e Calciatori), il procuratore di Bonucci si sarebbe servito del giocatore bianconero per intavolare “un’attività di disturbo su altri calciatori e indurli a lasciare i loro agenti trasferendo la procura proprio a Lucci”. Secondo il Messaggero, il ruolo di Bonucci era quello di “consigliare” altri calciatori della Juventus e della Nazionale. Una sorta di pressing, con messaggi e promesse di contratti migliori, per farli passare con Lucci. Parliamo di accuse chiaramente ancora tutte da verificare. Sempre secondo l’accusa oltretutto Bonucci non sarebbe ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 19 maggio 2021) Roma, 19 mag – Leonardonella bufera e spunta. La Figc pare stia indagando sul difensore della Juventus. Come mai? Perché secondo l’Aiacs (Associazione Italiana Agenti e Calciatori), il procuratore disiservito del giocatore bianconero per intavolare “un’attività di disturbo sucalciatori e indurli a lasciare i loro agenti trasferendo la procura proprio a Lucci”. Secondo il Messaggero, il ruolo diera quello di “consigliare”calciatori della Juventus e della Nazionale. Una sorta di pressing, con messaggi e promesse di contratti migliori, per farli passare con Lucci. Parliamo di accuse chiaramente ancora tutte da verificare. Sempre secondo l’accusa oltretuttonon...

Advertising

Eurosport_IT : Il difensore bianconero sarebbe stato incaricato di convincere i compagni di squadra a cambiare agente ??? #SerieA… - forumJuventus : [Il Messaggero] Bonucci nel mirino della procura federale. Avrebbe fatto 'pressioni' su altri giocatori per cambiar… - ShootersykEku : La pubblicità è l'anima del commercio...'Non vedo nessun reato x un consiglio' - Jerryduemila : RT @TolliVincenzo: In pratica #Bonucci faceva pressioni su altri calciatori per portali nella scuderia di #Lucci, promettendo un ingaggio p… - giomarisa28 : RT @TolliVincenzo: In pratica #Bonucci faceva pressioni su altri calciatori per portali nella scuderia di #Lucci, promettendo un ingaggio p… -