Bill Gates, un ex fedelissimo rivela: “Ecco come provò a ‘comprarsi’ il Nobel per la Pace” (Di mercoledì 19 maggio 2021) Il divorzio di Bill Gates da sua moglie Melinda fa scoprire di giorno in giorno nuovi retroscena. E stavolta ne è uscito fuori uno davvero succulento. Ha a che fare con l’ossessione del fondatore di Microsoft di vincere il Premio Nobel per la Pace. Ecco perché avrebbe lasciato la sua azienda il 27 giugno del 2008. Si disse da più parti, in quell’occasione, che Gates lasciava per dedicare tutto il suo tempo ad “aiutare” gli altri per vincere l’ambitissimo premio. E per farlo Bill si sarebbe messo nei guai, perché sapeva bene che non bastava solo aiutare gli altri, ma servivano anche le giuste “influenze”.



