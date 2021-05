Benevento, niente alibi: la retrocessione è soprattutto colpa tua (Di mercoledì 19 maggio 2021) Con il pareggio del Torino contro la Lazio, il Benevento è matematicamente retrocesso in Serie B. Il club sannita deve fare mea culpa per una stagione nata bene e finita malissimo Il Benevento è in Serie B, ora è matematico. A nulla servirà il match di domenica prossima contro il Torino che aveva assunto le forme della partita della vita. Proprio il Torino, infatti, ieri sera ha retto l’urto della Lazio nel recupero della 25ª giornata pareggiando 0-0 e rendendosi irraggiungibile dalla squadra giallorossa. Eppure Simone Inzaghi, fratello del Pippo che siede sulla panchina sannita, ce l’ha messa tutta per regalare al Benevento un’altra domenica di speranza: una partita giocata tutta all’attacco, un rigore calciato sul palo da Immobile a 10’ dalla fine e un altro legno colpito da Lazzari nel recupero. Nel mezzo, ancora polemiche su un ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 19 maggio 2021) Con il pareggio del Torino contro la Lazio, ilè matematicamente retrocesso in Serie B. Il club sannita deve fare mea culpa per una stagione nata bene e finita malissimo Ilè in Serie B, ora è matematico. A nulla servirà il match di domenica prossima contro il Torino che aveva assunto le forme della partita della vita. Proprio il Torino, infatti, ieri sera ha retto l’urto della Lazio nel recupero della 25ª giornata pareggiando 0-0 e rendendosi irraggiungibile dalla squadra giallorossa. Eppure Simone Inzaghi, fratello del Pippo che siede sulla panchina sannita, ce l’ha messa tutta per regalare alun’altra domenica di speranza: una partita giocata tutta all’attacco, un rigore calciato sul palo da Immobile a 10’ dalla fine e un altro legno colpito da Lazzari nel recupero. Nel mezzo, ancora polemiche su un ...

