Altro brutto colpo per la regina Elisabetta: è morto il cucciolo di dorgi Fergus (Di mercoledì 19 maggio 2021) Tutti i cani della regina Elisabetta guarda le foto Lo scorso fine settimana, a meno di due mesi dalla perdita del marito Filippo, la regina Elisabetta è stata costretta a dire addio anche a uno dei suoi nuovi cagnolini, il dorgi Fergus, morto ad appena cinque mesi. Le cause del decesso non sono state rese note ma si sa che il cucciolo era stato donato alla sovrana dal figlio Andrea all'inizio dell'anno, assieme al corgi Muick, per aiutarla a distrarsi dalle preoccupazioni ...

