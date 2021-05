Agente Zaccagni: “Sarebbe un ottimo acquisto per il Napoli” (Di mercoledì 19 maggio 2021) Fausto Pari, Agente tra gli altri di Mattia Zaccagni, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Punto Nuovo. Zaccagni Sarebbe un ottimo acquisto per il Napoli, in un 4-2-3-1 può giocare in tutti e tre i ruoli dietro alla punta, in un 4-3-3 può giocare sia da mezzala sia da esterno offensivo. La sua posizione naturale, a mio avviso, è quella di mezzala. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 19 maggio 2021) Fausto Pari,tra gli altri di Mattia, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Punto Nuovo.unper il, in un 4-2-3-1 può giocare in tutti e tre i ruoli dietro alla punta, in un 4-3-3 può giocare sia da mezzala sia da esterno offensivo. La sua posizione naturale, a mio avviso, è quella di mezzala. L'articolo ilsta.

