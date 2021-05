Stefano Coletti | non fidanzato ma «pretendente» di Elisabetta Gregoraci

(Di martedì 18 maggio 2021) Non è una relazione, ma solo il tentativo estremo di poterla definire tale. Stefano Coletti, il pilota trentatreenne che qualche giorno fa ha pubblicato online alcune foto insieme ad Elisabetta Gregoraci, ha spiegato di non esserne il fidanzato. «Conosco Elisabetta da anni e tutti i miei gesti sono sempre stati per dimostrarle cosa provo e conquistare il suo cuore, così come quell’ultimo gesto», ha voluto spiegare Coletti, che online ha poi cancellato i selfie insieme.

ritratta. In un lungo post pubblicato nelle sue IG Stories chiarisce: ' Elisabetta Gregoraci e io non stiamo insieme ' . Torna a parlare del suo rapporto con la showgirl 41enne. Il ...Parliamo della coppia del momento (o per meglio dire, presunta tale ), ovvero di Elisabetta Gregoraci e di. Sono in tanti ad affermare che in realtà i due, nonostante le ripetute ...Dopo le due foto condivise da Stefano Coletti, sul web si era scatenato un gran caos. Elisabetta Gregoraci interviene e spiazza tutti: la verità Il solito polverone intorno alla vita sentimentale di ...Recentemente Elisabetta Gregoraci è uscita alla scoperto e ha condiviso con i suoi fan la sua storia d’amore con Stefano Coletti. Alcuni ...