Somministrate a una donna 4 dosi di vaccino, secondo errore in Toscana (Di martedì 18 maggio 2021) AGI Nel giorno della visita ufficiale del commissario straordinario all'emergenza Coronavirus, Francesco Figliuolo emerge un nuovo caso di sovradosaggio di vaccino Pfizer in Toscana. Quattro dosi invece di una sono state Somministrate ad una donna ieri al centro vaccinale Modigliani Forum di Livorno. A ricevere il sovradosaggio, come spiegano dalla Asl, una donna sessantenne che adesso sarebbe in buone condizioni di salute. Solo pochi giorni fa, il 9 maggio, un analogo caso a Massa. A riceve 4 dosi di Pfizer, una 23enne. In quel caso la direzione della Asl, che ha avviato un'indagine interna, parlò di una distrazione dell'infermiera. Per il caso avvenuto ieri l'Asl Toscana Nord Ovest ha immediatamente aperto un'indagine interna. ... Leggi su agi (Di martedì 18 maggio 2021) AGI Nel giorno della visita ufficiale del commissario straordinario all'emergenza Coronavirus, Francesco Figliuolo emerge un nuovo caso di sovradosaggio diPfizer in. Quattroinvece di una sono statead unaieri al centro vaccinale Modigliani Forum di Livorno. A ricevere il sovradosaggio, come spiegano dalla Asl, unasessantenne che adesso sarebbe in buone condizioni di salute. Solo pochi giorni fa, il 9 maggio, un analogo caso a Massa. A riceve 4di Pfizer, una 23enne. In quel caso la direzione della Asl, che ha avviato un'indagine interna, parlò di una distrazione dell'infermiera. Per il caso avvenuto ieri l'AslNord Ovest ha immediatamente aperto un'indagine interna. ...

