Sirigu | “Eravamo una squadra malata | non pronta per Giampaolo”

(Di martedì 18 maggio 2021) Salvatore, portiere del Torino, ha parlato così ai microfoni di Sky Sport dopo il pari e la conseguente salvezza dei suoi ottenuta contro la Lazio: Perché siete arrivati a fare questa stagione?“Credo che dall’anno scorso, abbiamo avuto delle difficoltà, soprattutto dopo il 7-0 con l’Atalanta. Poi entrare in campo è diverso, non vuoi prendere gol e ti subentra la paura nelle gambe. Non reagivamo ed è quello che ha portato all’esonero Mazzari. Da lì è iniziato: prima entravamo in campo con un atteggiamento diverso, è arrivata la pandemia e quando il campionato è riniziato abbiamo capito che dovevamo salvarci. Poi non abbiamo avuto il tempo materiale e noi nonunaperunache andava curata. ...