Piscine al coperto chiuse fino a luglio? No, non è detta l'ultima parola (Di martedì 18 maggio 2021) Anticipata al 24 maggio, rispetto al 1° giugno, la riapertura delle palestre. Ma solo dal 1° luglio potranno riaprire le Piscine al chiuso secondo l'ultimo decreto: 'Tutti hanno detto che il virus ... Leggi su today (Di martedì 18 maggio 2021) Anticipata al 24 maggio, rispetto al 1° giugno, la riapertura delle palestre. Ma solo dal 1°potranno riaprire leal chiuso secondo l'ultimo decreto: 'Tutti hanno detto che il virus ...

Advertising

Jammasrl : #AttualitàSX #Politica #FI #riaperture #salegiochi Riaperture, Tajani (FI): “Non siamo soddisfatti su piscine al co… - MauPerotti : #salviamolepiscine sinceramente sarebbe interessante sapere i motivi per cui le piscine al coperto devono aprire s… - 79_Alessio : RT @romatoday: Piscine al coperto chiuse fino a luglio? No, non è detta l'ultima parola - PalermoToday : Piscine al coperto chiuse fino a luglio? No, non è detta l'ultima parola - romatoday : Piscine al coperto chiuse fino a luglio? No, non è detta l'ultima parola -