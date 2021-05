M5s: Di Battista, 'ho sentito Conte, se mi vogliono devono lasciare Draghi (Di martedì 18 maggio 2021) Roma, 18 mag (Adnkronos) - A Conte "rispondo con quello che ho detto a lui, ci siamo sentiti, per stare insieme dipende da quello che si vuole fare. Alcuni M5s mi stanno cercando, se vogliono che mi sieda con loro devono uscire dal governo Draghi". Lo ha detto Alessandro Di Battista a CartaBianca. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 18 maggio 2021) Roma, 18 mag (Adnkronos) - A"rispondo con quello che ho detto a lui, ci siamo sentiti, per stare insieme dipende da quello che si vuole fare. Alcuni M5s mi stanno cercando, seche mi sieda con lorouscire dal governo". Lo ha detto Alessandro Dia CartaBianca.

