Lazio-Torino 0-0, Sirigu: "Non eravamo pronti per Giampaolo, traditi dalla parte mentale"

"Forse ci ha tradito la parte mentale ed è subentrata la paura. Ci sono varie componenti e dovremo analizzare, metabolizzare e ripartire, cosa che non è successa l'anno scorso per vari motivi. E' innegabile che quando il Torino si deve salvare a una giornata dalla fine devi capire cosa è andato storto e capire come migliorare". Lo ha dichiarato il portiere del Torino, Salvatore Sirigu, dopo il pareggio contro la Lazio che ha regalato la salvezza alla società granata. "Credo che dall'anno scorso, abbiamo avuto delle difficoltà. Non reagivamo ed è quello che ha portato all'esonero Mazzari. Da lì è iniziato tutto – ha spiegato il portiere ai microfoni di Sky Sport – prima entravamo in campo con un atteggiamento diverso, è arrivata la pandemia e quando il campionato è ..."

