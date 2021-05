“L’amore è qualcosa di grande…”. Elisabetta Gregoraci e Stefano Coletti. Ora è lei a ‘cantare’. Non ci sono più dubbi (Di martedì 18 maggio 2021) Stanno infiammando il mondo del gossip le foto tra Stefano Coletti ed Elisabetta Gregoraci. Ne sono state pubblicate in tutto tre da parte del pilota che vive a Montecarlo: ha infatti pubblicato nelle Stories di Instagram alcuni scatti che lo ritraggono con la Gregoraci. Insieme, abbracciati e sorridenti, fra auto veloci e festeggiamenti. Nel primo scatto i due sono vicini e con sguardo innamorato. Nel secondo lo sportivo abbraccia la showgirl mettendo in mostra il tatuaggio che ha sul braccio, ovvero la scritta “sei l’epicentro del mio terremoto” che è ben nota al pubblico dell’ultimo GF Vip. C’è anche una terza immagina in cui si vede solo Elisabetta Gregoraci vicina alla sua auto, con la targa personalizzata. Ma è durata poco perché ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 18 maggio 2021) Stanno infiammando il mondo del gossip le foto traed. Nestate pubblicate in tutto tre da parte del pilota che vive a Montecarlo: ha infatti pubblicato nelle Stories di Instagram alcuni scatti che lo ritraggono con la. Insieme, abbracciati e sorridenti, fra auto veloci e festeggiamenti. Nel primo scatto i duevicini e con sguardo innamorato. Nel secondo lo sportivo abbraccia la showgirl mettendo in mostra il tatuaggio che ha sul braccio, ovvero la scritta “sei l’epicentro del mio terremoto” che è ben nota al pubblico dell’ultimo GF Vip. C’è anche una terza immagina in cui si vede solovicina alla sua auto, con la targa personalizzata. Ma è durata poco perché ...

