La scalata dei brand cinesi di elettrodomestici è appena iniziata | e non sarà indolore…

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 18 maggio 2021) (Milano, 18 maggio 2021) - Sono partiti in sordina, ma ora crescono senza sosta, strappando quote di mercato aidipiù autorevoli. I, da produttori conto terzi sono sulla via di acquisizione di una propria identità per proporsi alla platea più vasta dei consuma-tori occidentali. Le opinioni in merito dell'esperto di settore Andrea Pilotti.ALLA CONQUISTA DEL MERCATO GLOBALE “I grandidi, spesso impegnati nell'autocelebrazione, non hanno capito che i produttoristanno minando il loro mercato dal basso, e con l'aiuto di piattaforme come Amazon che godono della fiducia di una grossa fetta dei consumatori occidentali.” Questa è l'opinione di “I ...