iPad Pro M1 | i problemi di produzione del display miniLED rallentano le spedizioniHDblog it

(Di martedì 18 maggio 2021) Gli ultimi report lo confermano: la produzione del pannello miniLED del nuovo iPad Pro non è ancora a pieno regime e si allungano i tempi di spedizione. L'articolo proviene da HelpMeTech.

I nuovicon SoC M1 sono ormai in dirittura d'arrivo ( qualcuno lo ha già tra le mani ) a patto di averli preordinati al momento dell'apertura dei preordini, avvenuta lo scorso 30 aprile. Se invece ...L'animazione visibile quando si accoppiano ad un iPhone oBeats Studio Buds sono dei piccoli ... Il meglio di OnePlus? OnePlus 9, in offerta oggi da Fc Web Store a 779 euro oppure da Amazon a ...Gli ultimi report lo confermano: la produzione del pannello miniLED del nuovo iPad Pro non è ancora a pieno regime e si allungano i tempi di spedizione ...Durante l'evento Spring loaded, tenutosi ad aprile, Apple ha presentato i nuovi iPad Pro con chip M1: mentre la variante da 11 pollici monta un classico sc ...