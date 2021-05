GTA V è stato completato da un giocatore senza subire danni! (Di martedì 18 maggio 2021) Un giocatore di Grand Theft Auto V è diventato il primo nella storia a finire il gioco senza mai subire alcun danno, e i fan sono rimasti sbalorditi da questo incredibile risultato. GTA V è stato lanciato per la prima volta nel 2013 e nei sette anni e mezzo dal suo lancio, i giocatori hanno migliorato le loro abilità nel classico open world di Rockstar. Ora, in un'incredibile dimostrazione di abilità (e un po' di fortuna), il giocatore UnNamedD è stato in grado di completare l'intera storia del gioco senza mai subire danni - qualcosa che sembra assolutamente impossibile, dato il numero di volte in cui i personaggi di GTA vengono colpiti e attaccati. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di martedì 18 maggio 2021) Undi Grand Theft Auto V è diventato il primo nella storia a finire il giocomaialcun danno, e i fan sono rimasti sbalorditi da questo incredibile risultato. GTA V èlanciato per la prima volta nel 2013 e nei sette anni e mezzo dal suo lancio, i giocatori hanno migliorato le loro abilità nel classico open world di Rockstar. Ora, in un'incredibile dimostrazione di abilità (e un po' di fortuna), ilUnNamedD èin grado di completare l'intera storia del giocomaidanni - qualcosa che sembra assolutamente impossibile, dato il numero di volte in cui i personaggi di GTA vengono colpiti e attaccati. Leggi altro...

Advertising

HelperStream : RT @amantecnologia: Il risultato é davvero sorprendente considerando che è stato davanti a titoli come GTA V e Fortnite in termini di gioca… - amantecnologia : Il risultato é davvero sorprendente considerando che è stato davanti a titoli come GTA V e Fortnite in termini di g… -

Ultime Notizie dalla rete : GTA stato Quanto inquinano i videogiochi? Giusto per citare in ballo un esempio recente, più o meno all'inizio dell'anno è stato attestato per lo spettacolare GTA V un traguardo di tutto rispetto, superando la bellezza di 140 milioni di ...

Dopo dieci anni sto ancora aspettando qualcosa di simile a L.A. Noire ...traffico è così realistico che è noioso e costringe a guidare in maniera vandalica come in un GTA ... Risultato raggiunto attraverso una recitazione fuori scala tra timbri vocali, attori in stato di ...

GTA 6 e Elden Ring saranno presenti all’E3? Twitter fa sperare Tom's Hardware Italia GTA 6: esce il leak sulla mappa, ma i dubbi sono ancora molti I rumors e i leak su GTA 6 si sprecano; l'ultimo parla della possibilità di un ritorno ad una mappa molto amata, i dubbi però sono molti.

Giusto per citare in ballo un esempio recente, più o meno all'inizio dell'anno èattestato per lo spettacolareV un traguardo di tutto rispetto, superando la bellezza di 140 milioni di ......traffico è così realistico che è noioso e costringe a guidare in maniera vandalica come in un... Risultato raggiunto attraverso una recitazione fuori scala tra timbri vocali, attori indi ...I rumors e i leak su GTA 6 si sprecano; l'ultimo parla della possibilità di un ritorno ad una mappa molto amata, i dubbi però sono molti.