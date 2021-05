Giro d’Italia 2021, chi può vincerlo e chi è fuori dai giochi. La griglia di partenza (Di martedì 18 maggio 2021) La prima settimana del Giro d’Italia 2021 si è conclusa ieri con la decima tappa. In questi primi dieci giorni non è emerso un vero e proprio padrone della Corsa Rosa, ma si sono, in parte, intuiti i valori in campo. In questo momento la gerarchia dei favoriti è abbastanza delineata, anche se, chiaramente, le prossime undici tappe potrebbero cambiare completamente le carte in tavola. L’attuale maglia rosa Egan Bernal (Ineos) e l’enfant prodige belga Remco Evenepoel (Deceuninck-Quick Step) si erano presentati al via del Giro d’Italia con qualche incognita sulle loro condizioni di forma. Il colombiano, infatti, è da tempo tormentato dai problemi alla schiena, mentre il fiammingo è rimasto fermo ai box per nove mesi dopo essere stato vittima di una bruttissima caduta al Giro di Lombardia. ... Leggi su oasport (Di martedì 18 maggio 2021) La prima settimana delsi è conclusa ieri con la decima tappa. In questi primi dieci giorni non è emerso un vero e proprio padrone della Corsa Rosa, ma si sono, in parte, intuiti i valori in campo. In questo momento la gerarchia dei favoriti è abbastanza delineata, anche se, chiaramente, le prossime undici tappe potrebbero cambiare completamente le carte in tavola. L’attuale maglia rosa Egan Bernal (Ineos) e l’enfant prodige belga Remco Evenepoel (Deceuninck-Quick Step) si erano presentati al via delcon qualche incognita sulle loro condizioni di forma. Il colombiano, infatti, è da tempo tormentato dai problemi alla schiena, mentre il fiammingo è rimasto fermo ai box per nove mesi dopo essere stato vittima di una bruttissima caduta aldi Lombardia. ...

