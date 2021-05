Giorgetti | ' Troppa prudenza sulle riaperture | ma siamo nella direzione giusta'

(Di martedì 18 maggio 2021) Giancarlo, il ministro per lo Sviluppo economico, dice in un'intervista al Corriere della Sera che 'è un primo passo', ma 'noi avevamo posto anche altre questioni.rimasti un po' da ...

Ultime Notizie dalla rete : Giorgetti Troppa

Globalist.it

rivendica anche la richiesta di sostegni adeguati 'a favore di tutti gli esercizi chiusi per decreto', come le discoteche. In definitiva, conclude, 'credo che noi abbiamo fatto la ...rivendica anche la richiesta di sostegni adeguati 'a favore di tutti gli esercizi chiusi per decreto', come le discoteche. In definitiva, conclude, 'credo che noi abbiamo fatto la ...Lega solo parzialmente soddisfatta, accusa Forza Italia: "Lasciati soli a chiedere di più". Gelmini rassicura: "A fine mese nuovo tagliando" ...Parla il governatore del Friuli Venezia Giulia che ricopre anche l’incarico di presidente della Conferenza delle Regioni ...