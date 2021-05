Dalla Turchia: “Enzo Roco è un calciatore del Napoli, già in viaggio per l’Italia” (Di martedì 18 maggio 2021) ll Napoli chiude per Enzo Roco. Il difensore del Fatih Karagümrük è già in viaggio per l’Italia per firmare il suo nuovo contratto. L’annuncio del nuovo acquisto del Napoli viene dato Dalla Turchia attraverso il giornalista Volkan Demis di A Spor. Roco è un difensore centrale che può giocare sia a destra che a sinistra, di piede destro ha disputato 31 partita in SuperLig mettendo a segno anche 3 gol ed 1 assist. Karagümrüklü Enzo Roco Napoli yolunda. Allasane Ndao’yu ise Fiorentina takip ediyor… — Volkan Demir (@albandemir) May 18, 2021 Calciomercato: Napoli chiude per Enzo Roco Alto 192 centimetri Enzo ... Leggi su napolipiu (Di martedì 18 maggio 2021) llchiude per. Il difensore del Fatih Karagümrük è già inperper firmare il suo nuovo contratto. L’annuncio del nuovo acquisto delviene datoattraverso il giornalista Volkan Demis di A Spor.è un difensore centrale che può giocare sia a destra che a sinistra, di piede destro ha disputato 31 partita in SuperLig mettendo a segno anche 3 gol ed 1 assist. Karagümrüklüyolunda. Allasane Ndao’yu ise Fiorentina takip ediyor… — Volkan Demir (@albandemir) May 18, 2021 Calciomercato:chiude perAlto 192 centimetri...

