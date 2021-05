Advertising

MediasetTgcom24 : Como, bimba 18 mesi morta in casa: ex compagno mamma confessa omicidio #como - fattoquotidiano : Como, 25enne confessa l'omicidio di una bimba di 18 mesi: "Ho abusato di lei e l'ho picchiata fino a ucciderla"

commenta Robert Marincat, 25enne ex compagno della madre di Sharon, ladi 18 mesi morta a gennaio in un appartamento di Cabiate (), ha deciso di confessare l'omicidio della piccola. 'Sì, ho abusato di lei poi l'ho picchiata fino ad ucciderla', ha ammesso il ...Ha deciso di confessare l'omicida di Sharon, ladi soli 18 mesi morta nel gennaio scorso in un appartamento di Cabiate (). Gabriel Robert Marincat, 25 anni, ex compagno della madre, arrestato nei giorni successivi alla tragedia, questa ...Gabriel Robert Marincat, 25 anni, ha confessato l'omicidio della bimba di 18 mesi, Sharon, morta nel gennaio scorso in un appartamento di Cabiate (Como). L'ex compagno della ...Ha deciso di confessare l'omicida di Sharon, la bimba di soli 18 mesi morta nel gennaio scorso in un appartamento di Cabiate (Como). (ANSA) ...