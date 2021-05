CAMERA DI COMMERCIO : ATTENZIONE ALLE TRUFFE CON RICHIESTE DI PAGAMENTO (Di martedì 18 maggio 2021) ATTENZIONE a telefonate e RICHIESTE di PAGAMENTO ingannevoli a nome della CAMERA di COMMERCIO. Le RICHIESTE di PAGAMENTO ricevute per posta o per mail che hanno ALLEgati bollettini postali o indicano le istruzioni per effettuare un bonifico non vengono dalla CAMERA di COMMERCIO. Parimenti nessun funzionario della CAMERA di COMMERCIO telefona ALLE imprese per ottenere dati riservati relativi a estremi bancari, fatturato, nomi di clienti/fornitori o altri dati sensibili. ATTENZIONE quindi a non fornire informazioni. FONTE : bo.camcom.gov.it/it/blog/ATTENZIONE-ALLE-TRUFFE L'articolo proviene da . Leggi su analisideirischinformatici (Di martedì 18 maggio 2021)a telefonate ediingannevoli a nome delladi. Lediricevute per posta o per mail che hannogati bollettini postali o indicano le istruzioni per effettuare un bonifico non vengono dalladi. Parimenti nessun funzionario delladitelefonaimprese per ottenere dati riservati relativi a estremi bancari, fatturato, nomi di clienti/fornitori o altri dati sensibili.quindi a non fornire informazioni. FONTE : bo.camcom.gov.it/it/blog/L'articolo proviene da .

Advertising

luisarizzitelli : RT @BetterPlace2019: Valorizzare le differenze per lo sviluppo delle imprese e la crescita della comunità, in un bel progetto di CNA Roma,… - IlMisantropo : Bando Voucher Digitali I4.0 – Camera di Commercio Venezia Rovigo - martymartello : RT @BetterPlace2019: Valorizzare le differenze per lo sviluppo delle imprese e la crescita della comunità, in un bel progetto di CNA Roma,… - CCIAARIVLIG : metti mi piace! segui la Camera di Commercio Riviere di Liguria Imperia La Spezia Savona ! - Assist_Italy : RT @BetterPlace2019: Valorizzare le differenze per lo sviluppo delle imprese e la crescita della comunità, in un bel progetto di CNA Roma,… -