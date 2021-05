Arsenal, addio David Luiz. L’annuncio di Arteta: «È il momento di salutarsi» (Di martedì 18 maggio 2021) Mikel Arteta ha annunciato che David Luiz non rinnoverà il contratto con l’Arsenal Mikel Arteta, allenatore dell’Arsenal, in conferenza stampa ha annunciato che David Luiz non resterà all’Arsenal al termine della stagione. Il contratto del difensore è in scadenza e non sarà rinnovato. «Abbiamo parlato diverse volte e nei giorni scorsi abbiamo preso questa decisione. Lo scorso anno ha prolungato in momento molto difficile causato dal Covid. Siamo riusciti ad andare avanti per un’altra stagione. Adesso, dopo alcune conversazioni, abbiamo deciso che è arrivato il momento di salutarsi». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 18 maggio 2021) Mikelha annunciato chenon rinnoverà il contratto con l’Mikel, allenatore dell’, in conferenza stampa ha annunciato chenon resterà all’al termine della stagione. Il contratto del difensore è in scadenza e non sarà rinnovato. «Abbiamo parlato diverse volte e nei giorni scorsi abbiamo preso questa decisione. Lo scorso anno ha prolungato inmolto difficile causato dal Covid. Siamo riusciti ad andare avanti per un’altra stagione. Adesso, dopo alcune conversazioni, abbiamo deciso che è arrivato ildi». L'articolo proviene da Calcio News 24.

