Valle D'Aosta, Sono In Salvo I Cinque Giovani Escursionisti Dati Per Dispersi In Valpelline (Di lunedì 17 maggio 2021) Sono tutti in Salvo i Cinque ragazzi Dati per Dispersi nel tardo pomeriggio di oggi in Valpelline (Aosta). Uno, di nazionalità francese, è stato trovato nel bivacco Regondi, dove si era rifugiato per sfuggire alla bufera di neve. Gli altri, invece, erano già scesi a Valle ieri e rientrati a casa con un'altra auto. Le ricerche, condotte dal Soccorso alpino valdostano e dalla guardia di finanza, hanno coinvolto una ventina di persone. A lanciare l'allarme erano stati i parenti dei ragazzi, preoccupati quando non li hanno visti tornare a casa. Si tratta di quattro cittadini milanesi e un giovane di nazionalità francese. A complicare l'intervento dei soccorsi è stata l'impossibilità per gli elicotteri di risalire la montagna a causa delle intemperie.

