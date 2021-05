Ultime Notizie Roma del 17-05-2021 ore 18:10 (Di lunedì 17 maggio 2021) Romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione da Francesco Vitale in studio la giornata internazionale contro l’omofobia e la transfobia la bifobia e l’occasione per ribadire il rifiuto assoluto di ogni forma di discriminazione di intolleranza così il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha sottolineato Inoltre la necessità di affermare la centralità del principio di uguaglianza sancito dalla nostra Costituzione della carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea un crollo dei consumi pari a €1831 a testa nel 2020 con un aumento delle armi di 82 miliardi e l’effetto dell’ incertezza provocata dal coronavirus e quanto emerge dal rapporto con Commercio Censis sull’impatto della pandemia che evidenzia Inoltre come se pure la fiducia nel prossimo futuro sia crescendo i pessimisti continua prevalere sugli ottimisti tanto che il 20% degli italiani è ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 17 maggio 2021)dailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione da Francesco Vitale in studio la giornata internazionale contro l’omofobia e la transfobia la bifobia e l’occasione per ribadire il rifiuto assoluto di ogni forma di discriminazione di intolleranza così il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha sottolineato Inoltre la necessità di affermare la centralità del principio di uguaglianza sancito dalla nostra Costituzione della carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea un crollo dei consumi pari a €1831 a testa nel 2020 con un aumento delle armi di 82 miliardi e l’effetto dell’ incertezza provocata dal coronavirus e quanto emerge dal rapporto con Commercio Censis sull’impatto della pandemia che evidenzia Inoltre come se pure la fiducia nel prossimo futuro sia crescendo i pessimisti continua prevalere sugli ottimisti tanto che il 20% degli italiani è ...

Agenzia_Ansa : Le 93 vittime per Covid registrate nelle ultime 24 ore rappresentano il dato più basso da sette mesi #ANSA - sole24ore : Coronavirus ultime notizie. Vaccini, a 35 giorni da prima dose crollano infezioni, ricoveri e decessi… - chetempochefa : Domenica non perdetevi l’intervista di @fabfazio al Presidente del Consiglio Superiore di Sanità Franco Locatelli,… - cremaonline : #Covid19: sono 3.455 i nuovi casi positivi in #Italia, 140 i decessi [guarda la mappa interattiva del territorio na… - GiaPettinelli : Covid: Sono 3.455 i positivi in Italia nelle ultime 24 ore (ieri 5.753). Sono invece 140 le vittime in un giorno, 9… -